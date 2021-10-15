Развитие столицы Кубани будет идти в рамках комплексного планирования территории

Архитектурно-планировочную концепцию северо-восточной части Краснодара представили накануне в администрации региона разработчики – специалисты института перспективного градостроительства, передает корреспондент Накануне.RU. Проект включает объекты, которые в общей сложности расположатся на 3 тысячах гектаров.

Комплексное планирование территории идет в рамках исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева. Специалисты детально проработали размещение всех функциональных зон большого микрорайона, модернизацию транспортной системы. Также для северо-востока Краснодара готовят детальную схему расположения инженерной инфраструктуры.

На территории в 3 тысячи гектаров будет расположен передовой медицинский кластер, жилые кварталы, зеленые зоны. В непосредственной близости – реконструируемый аэропорт Краснодара и перспективная восточная промзона.

"Напомню, наша цель – создать здесь в полном смысле суперсовременную по применяемым решениям платформу, на которой будет строиться Краснодар будущего. Это должен быть не просто еще один спальный микрорайон миллионного города. Нам нужен полноценный, современный общественно-деловой центр с качественными и благоустроенными жилыми зонами, социальной инфраструктурой в шаговой доступности, зелеными зонами и спортивными объектами", – отметил вице - губернатор Андрей Алексеенко.

Проектировщики предложили разделить территорию на функциональные зоны – жилые, рекреационные, производственные, общественно-деловые. В западной части микрорайона предлагается разместить административный центр, медицинский кластер, университет и театр. В центральной – технологический кластер, музей науки, музей искусств, парк наук и искусств. В северной части расположится развлекательный кластер, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По предварительным расчетам здесь будут жить 187 тысяч человек. Исходя из нормативов, на такое количество жителей необходимо 23 школы и 80 детских садов – их тоже отразили в общей концепции. Также предполагается размещение 9 поликлиник, 10 крытых спортивных комплексов.