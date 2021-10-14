В России пересмотрят индекс материнского капитала с учётом фактической инфляции

Глава государства Владимир Путин выступил предложил перейти со следующего года на индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по прогнозной. Инициатива была озвучена на встрече с депутатами Госдумы нового созыва, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - передает РИА Новости слова министра в кулуарах Евразийского женского форума.

График формирования законопроекта по внесению изменений в закон будет обсуждаться в понедельник во время встречи с комитетом Госдумы по трудовой и социальной политике. При этом Котяков подчеркнул, что данные по фактической инфляции будут у министерства в последних числах декабря.

Напомним, что еще в сентябре Минтруд озвучил размер материнского капитала на 2022 год.