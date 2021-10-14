14 Октября 2021
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Высоцкий смотровая площадка (2012) | Фото:Накануне.RU

Российские рестораны впервые в истории страны получили звезды Michelin

Российские рестораны впервые в истории страны удостоились чести получить высочайшую награду - звезды Michelin. На сегодняшней презентации первого гида Michelin по Москве было отмечено сразу девять заведений, два из которых получили сразу две звезды: Artest Chef's table и Twins Garden. "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и CABBA - по одной.

Как сообщает РИА Новости, Россия станет 33 страной где выпускают гастрономический путеводитель, куда войдут сразу 69 ресторанов.

Напомним, что рестораны, которые могут войти в гид, выбираются в строгой конфиденциальности. После того как инспекторы, сохраняя анонимность, во время путешествия составят подробный отчет о каждом из заведений, вся информация поступает в главный офис в Париже, где и составляется соответствующий рейтинг. Главными критериями служат качество кухни, мастерство шеф-повара и его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа, а также постоянство работы самого заведения.

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Российские рестораны впервые в истории страны получили звезды Michelin

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Теги: звезды Michelin, рестораны, эксперты



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