В России сейчас от коронавируса лечится более миллиона человек - Минздрав

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о "высочайшей нагрузке" на российские поликлиники и больницы из-за коронавируса – в данный момент в стране болеет COVID-19 более 1 млн человек.

"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - заявил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ситуацию с нагрузкой на систему здравоохранения прокомментировали и в Кремле.

"Нужно продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, не скрывая самых трагических фактов, как рост смертности и заболеваемости. Это действительно безответственно не делать прививку, это убивает. Речь не о черте [после которой надо принимать более решительные действия], и вряд ли она может быть. До тех пор, пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, работает, так оно и будет продолжаться. А в регионах, где ситуация приближается к критической, когда возможности системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь, власти, исходя из особых полномочий, принимают иные решения", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.