Минздрав России призвал пожилых медиков, ушедших на пенсию, вернуться к работе

Пока в российских регионах власти вводят ограничения для пенсионеров как группы риска по коронавирусу, Минздрав России призвал медиков, вышедших на пенсию в начале пандемии из-за риска заражения, вернуться к работе. Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко.

"Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", - цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, в регионах уже наблюдается подобная тенденция.

Хотя на федеральном уровне острая нехватка медиков не декларируется, во многих регионах об этом уже откровенно говорят губернаторы. Например, глава Вологодской области Олег Кувшинников накануне пристыдил антипрививочников, указав, что врачи валятся с ног, а морги не успевают выдавать родственникам тела умерших. В Калининградской области власти пригрозили приостановкой плановой медицинской помощи.