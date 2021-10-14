В Челябинской области три человека пострадали в массовом ДТП с фурами

В Челябинской области при столкновении двух большегрузов и двух легковых автомобилей пострадали три человека.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла сегодня ночью на 54 км автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района.

По предварительным данным, водитель грузового тягача совершил наезд на автомобиль ВАЗ 21140, который в условиях недостаточной видимости остановился на проезжей части. После удара ВАЗ столкнулся с Ладой Гранта. После этого Лада совершила наезд на автомобиль ЛУИДОР.

В результате ДТП водители автомобиля ВАЗ 21140, ЛУИДОР и грузового тягача получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.