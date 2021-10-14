14 Октября 2021
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ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность (2016) | Фото: 2016-god.com

Рособрнадзор хочет вернуть выпускные экзамены в школах в "доковидный" формат уже в 2022 году

Рособрнадзор, несмотря на текущее ухудшение ситуации с коронавирусом и рост заболеваемости среди детей, планирует провести в 2022 году выпускные экзамены в 9-х классах в "доковидном" формате, а 11-м классам вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике.
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"Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят... Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение... министерству просвещения, - вернуться к порядкам, которые были... Это два обязательных предмета и два предмета по выбору", - заявил глава Рособнадора Анзор Музаев в ходе встречи с родителями школьников.

"У нас и у министерства просвещения позиция такая, чтобы вернуть базовую математику, как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его (предмет - ред.) для поступления в вуз", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Также Музаев допустил возможность переноса досрочного периода ЕГЭ в основную волну в 2022 году.

"Ожидали, что этой осенью все будет хорошо, но не происходит, и с большой вероятностью весной будут тоже проблемы. Здесь вопрос дискуссионный, мы точно не можем ответить, будут они или нет, если ситуация будет сохранятся такая, мы думаем, что все (досрочные экзамены) будет перенесено в одну волну летнюю", - подчеркнул он.

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Рособрнадзор хочет вернуть выпускные экзамены в школах в "доковидный" формат уже в 2022 году

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Теги: рособрнадзор, выпускные экзамены, егэ, огэ



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Ранее 13.09.2021 14:38 Мск ЕГЭ в 2022 году может пройти в допандемийном формате


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