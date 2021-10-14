14 Октября 2021
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Общество Москва
Анастасия Васильева, председатель профсоюза &quot;Альянс врачей&quot; (2019) | Фото: youtube.com

Главу "Альянса врачей"** Васильеву приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский районный суд Москвы приговорил главу профсоюза "Альянс врачей"** (**внесен Минюстом РФ в список НКО-иноагентов) Анастасию Васильеву к ограничению свободы на один год по так называемому "санитарному делу" (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Ранее к аналогичным наказаниям были приговорены другие соратники Алексея Навального, например, юрист Любовь Соболь. Они обвинялись в призывах к участию в несанкционированных массовых акциях во время пандемии.

Пикантность ситуации в том, что Васильева в середине сентября открестилась от Навального и ФБК* (*включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

"Я очень разочарована. Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все... ", - написала в сентябре Васильева в соцсетях. Глава профсоюза попросила с этого дня не ассоциировать ее и "Альянс врачей" с ФБК*.

Ограничение свободы предусматривает следующие требования:

-  не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут;

 -  не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

 - не выезжать за пределы Москвы;

- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях;

 - являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации.

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Главу "Альянса врачей"** Васильеву приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу"

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Теги: анастасия васильева, альянс врачей, ограничение свободы, приговор, санитарное дело



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