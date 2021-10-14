Международные резервы России достигли исторического максимума - $618,2 млрд

Объем международных резервов России превысил $618,2 млрд (на 1 сентября 2021 года) – это исторический максимум за все время существования ЦБ. С начала 2015 года резервы выросли на $235 млрд, сообщает Счетная палата РФ.

Сейчас Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.

"За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года", - отмечают аудиторы.

Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с $7 млрд до $24,6 млрд.

"Проведенный анализ показал, что цель управления резервными активами – обеспечение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности - Банком России достигнута. В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции", - говорится в отчете СП.