Тува берет курс на развитие внутреннего туризма - современный горнолыжный туристский комплекс планируют создать на территории станции "Тайга"

Развитие внутреннего туризма в стране становится одним из драйверов развития территорий. Тува в этом смысле имеет колоссальные перспективы. Накануне в правительстве республики Тува прошло обсуждение реализации проекта по созданию горнолыжного туристского комплекса на территории станции «Тайга», передает корреспондент Накануне.RU.

Станция «Тайга» находится на расстоянии примерно 25 км к северу от столицы Тувы, в Пий-Хемском районе. Северный склон представлен лиственными лесами, переходящими в кедрово-лиственничную тайгу. В самые холодные дни температура воздуха держится на уровне 18 градусов мороза.

Проект создания здесь горнолыжного современного комплекса предполагает три этапа реализации. В рамках первого этапа - обновление существующей лыжной трассы протяженностью 1,5 км, реконструкция дороги, строительство автостоянки на 220 машиномест, расчистка территории под размещение тюбингового парка, строительство административного здания с пунктом проката инвентаря и раздевалкой, и приобретение ратрака.

И.О. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Александр Брокерт доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о том, каким способом планируется выполнить работы и какой объем финансирования понадобится. По его словам, для запуска проекта необходимо разработать мастер-план и технико-экономическое обоснование строительства горнолыжного комплекса. На создание видео-анимационных материалов с пространственным изображением объектов комплекса для дальнейшей презентации проекта инвесторам и на общероссийских выставках туристического потенциала региона понадобится примерно 1,75 млн рублей.

Для разработки мастер-плана и технико-экономического обоснования региональные власти предполагается привлечь специалистов группы компаний «СКАДО» (г. Самара). Эта организация на сегодня является лидером в России в области проектирования, изготовления и строительства канатных дорог. В частности, именно ее сотрудники занимались строительством канатных дорог на Олимпийских объектах в Сочи.

Представитель компании Андрей Баканов во время обсуждения перспективы создания горнолыжного комплекса на станции "Тайга" в Туве сообщил, что в начале октября совместно с сотрудниками Министерства по внешнеэкономическим связям и туризму республики специалисты был проведен осмотр территории, где планируется возводить комплекс. По словам эксперта, на данный момент удалось обозначить координаты горнолыжного склона, учебного склона, трассы для сноу-тюбинга, места парковки, гаража для ратрака, административного здания и пункта проката инвентаря, проведены замеры длины и ширины трасс, составлена схема размещения основных объектов комплекса и обозначены места, где требуется расчистка территории и выкорчевки пней.

Эксперт отметил, что существующий склон, расчищенный в свое время от насаждений, весьма подходит для расположения на нем лыжных трасс. Предполагается, что трассы будут рассчитаны для отдыхающих с разным уровнем подготовки. На первоначальном этапе уже в 2021 году специалисты предлагают установить бесфундаментный бугельный подъемник на 600 метров, который позволит подниматься на трассу для сноу-тюбинга. Владислав Ховалыг подчеркнул, что она намерен лично выехать на место расположения, чтобы оценить целесообразность предложений.



В ходе обсуждения специалисты республиканского правительства отметили, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией будущий туристический комплекс, необходимо установить новую, более мощную трансформаторную подстанцию на 160 КВт. При этом, АО «Тываэнерго» готово выполнить соответствующие работы по договору.

В смету расходов включена стоимость нескольких, самых необходимых работ таких, как расчистка от насаждений для горнолыжного спуска, расчистка и засыпка лыжной трассы и парковки на 220 автомашин. Ориентировочная стоимость административного здания из оцилиндрованного бруса с пунктом проката инвентаря и раздевалкой на 150 м2 составит 4,6 млн рублей, на приобретение ратрака нужно 8 млн рублей, а для его надлежащего содержания нужно построить гараж, ориентировочная стоимость которого 2,268 млн рублей. Кроме того, на первом этапе планируется организовать трассу для сноу-тюбинга, закупить горнолыжный инвентарь и тюбы, установить качественное освещение на горнолыжном склоне. На все эти мероприятия в общем итоге потребуется 44,825 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства республики Тыва.

Владислав Ховалыг по итогам обсуждения сообщил, что для оценки предлагаемых перспектив ему необходимо выехать на станцию «Тайга», чтобы сориентироваться на месте. Поездка будет организована в ближайшие дни. Глава Тувы считает, что к работам следует приступить как можно быстрее, чтобы успеть их выполнить до открытия сезона, и поручил министерству спорта до конца недели заключить договор с Туранским лесничеством по расчистке указанных площадей.

"Планируется построить в дальнейшем необходимую инфраструктуру для семейного отдыха. Этот проект имеет все шансы стать комплексом с доступными населению республики активностями. Уверен, обновленная станция «Тайга» будет пользоваться спросом не только у кызылчан, но и среди гостей города. Необходимо системно заниматься развитием туристической инфраструктуры, вместе с тем это нужно делать аккуратно, поэтапно, так, чтобы сохранить хрупкую природу нашей Тувы", - отметил Владислав Ховалыг.