13 Октября 2021
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обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка (2021) | Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

"Я сам подписал обращение к генпрокурору": глава Минприроды пообещал уголовные дела застройщикам ООПТ

Глава Минприроды Александр Козлов анонсировал уголовные дела для незаконных застройщиков особо охраняемых природных территорий и заповедников.

"Общественный совет [при министерстве] поднимает вопросы, связанные с незаконным строительством на особо охраняемых природных территориях, со свозом туда мусора и т.д. Мы тоже видим эти проблемы и категорически настроены на наведение порядка. Вы дали начало этой работе. Я сам лично подписал обращение в адрес Генерального прокурора с просьбой разобраться с нарушениями по границам нашего Сочинского национального парка, который считается не только достоянием Краснодарского края, но и всей страны. Уголовные дела уже начинают возбуждаться. И эту работу мы не закончим только на этом парке, будем заниматься и другими национальными парками", - заявил Козлов на заседании общественного совета ведомства.

Он добавил, что сейчас разрабатывается стратегия развития ООПТ до 2030 года и охране национальных парков. В ней планируется создать единую экологическую сеть всех ООПТ, а также прописать образовательный стандарт в области заповедного дела.

По словам министра, сейчас в заповедной системе работают более 10 тыс. человек.

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"Я сам подписал обращение к генпрокурору": глава Минприроды пообещал уголовные дела застройщикам ООПТ

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Теги: александр козлов, оопт, генпрокуратура, застройка, заповедники



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