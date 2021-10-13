Известный промышленник не согласился с Путиным в позитивной оценке сбора урожая

Известный промышленник Константин Бабкин не согласился с позитивной оценкой президента по результатам сбора урожая. Он отметил, что государство сначала хвалит крестьян, а потом делает все, чтобы "отобрать у них как можно больше", об этом он рассказал в беседе с Накануне.RU.

Напомним, Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного комплекса поблагодарил работников АПК, сказав, что они собрали хороший урожай даже в сложных погодных условиях этого года. И хорошо, что президент обращает внимание на сельское хозяйство, но довольствоваться такими результатами не стоит, уверен глава ассоциации "Росспецмаш", председатель МЭФ Константин Бабкин.

"Конечно, это лучше, чем 20 лет назад, когда мы закупали зерно, но я бы не сказал, что это действительно хороший результат. Можно было бы гораздо лучше. По моим подсчетам, можно и производство зерна увеличить в 2-2,5 раза, и производство мяса раза в 3, и по другим видам сельхозпродукции тоже показатели могут быть гораздо выше", – сказал эксперт.

Чтобы достичь этого результата, необходимо изменение подходов к экономической политике. Пока же государство, с одной стороны, хвалит крестьян, а с другой – забирает у них прибыль. Так, например, недавно была введена пошлина на экспорт зерна. Константин Бабкин поясняет, что эта мера, вроде бы, призвана сбить цены на продукцию сельского хозяйства (а введена она и на соль, и на подсолнечное масло, и другую продукцию), однако фактически этого почему-то не происходит. При этом государство забирает деньги у крестьян, снижая их благосостояние и в целом темпы развития сельского хозяйства:

"Если мы хотим развивать сельское хозяйство – а об этом постоянно говорится на государственном уровне – то нужно развивать экспорт, бороться за рынки Китая, арабских стран, Африки. Но вместо этого мы вводим экспортные пошлины, снижая тем самым конкурентоспособность нашей продукции, освобождая внешние рынки для наших конкурентов".

Кроме того, "Программа 1432" развивала отрасль, давала скидки на сельхозтехнику российского производства для крестьян, но из-за недофинансирования с сентября программа фактически не действует. А ведь 25 лет в России шло уменьшение парка машин, уменьшение энергообеспеченности сельского хозяйства. Тогда как благодаря этой мере негативный тренд остановился, и даже пошло приращение количества лошадиных сил на гектар.

"Соответственно, остановка программы – еще один пример политики, направленной совсем не на развитие сельского хозяйства и смежных отраслей. Хоть вопросы есть и к самой программе, к условиям, к финансированию, но программа нужная, вопрос стоит остро", – объясняет Константин Бабкин.