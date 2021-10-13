Подписчики Telegram-каналов, признанных экстремистскими в Белоруссии, могут получить до семи лет тюрьмы

Белорусские силовики будут преследовать не только создателей, но и подписчиков Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими. Об этом говорится в сообщении управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ.

"Это означает, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы) как участники экстремистского формирования", - говорится в сообщении МВД.