На Южном Урале будут судить мужчину, избившего престарелую мать

В Миассе предстанет перед судом местный житель, избивший 91-летнюю мать. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с издевательством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в мае пьяный мужчина пришел к 91-летней матери и стал требовать денег на алкоголь. Пенсионерка отказала, тогда он нанес ей многочисленные удары, в том числе используя подручные предметы, а также несколько раз вылил на голову холодную воду из ведра.

Потерпевшая попыталась убежать, но он догнал ее во дворе и с силой ударил ногой в спину. Женщина упала и получила перелом бедра, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью.