В Курганской области жители пожаловались на опасный для пешеходов мост через реку Исеть

В Курганской области жители пожаловались на небезопасный мост через реку Исеть в Катайске. После реконструкции подъездных путей пешеходам, чтобы пройти через мост, приходится идти по проезжей части, передает корреспондент Накануне.RU.

"Усугубляет ситуацию достаточно оживленное движение по Ильинскому мосту автотранспорта, включая транзитные большегрузные автомобили, что в свою очередь крайне опасно для жизни пешеходов. Я считаю, что произошла некая ошибка в проектировании реконструкции подъездных путей – не учтено движение пешеходов", - считает житель Катайска Игорь Мехонцев.

До реконструкции там стояли бетонные столбики, после установили металлические отбойники. Они практически вплотную подходят к ограждению моста, поэтому пешеходы не могут отойти за ограждение.

Мост расположен на дороге "Катайск-Верхняя Теча" через перекресток Скилягино и относится к автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения.

Житель Катайска обратился к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, но его обращение было перенаправлено в ГКУ "Курганавтодор". В ответе говорится, что устройство перильного ограждения между проезжей частью и барьерным ограждением технически не представляется возможным, для этого требуется выполнить реконструкцию участка автомобильной дороги на подходах к мосту. Необходимо предусмотреть уширение земляного полотна, устройство тротуаров и перильного ограждения за существующим барьерным ограждением. В 2022 году запланирована корректировка проекта на ремонт моста, в частности, будет учтено устройство тротуаров на подходах к мосту, электроосвещение и устройство нового барьерного ограждения.

Однако реализация проекта запланирована на 2022 – 2023 гг. Сейчас же пешеходам не рекомендуют идти по кромке проезжей части автомобильной дороги.

Игорь Мехонцев обратился к уполномоченному по правам человека в Курганской области с просьбой взять данную ситуацию на контроль.

Напомним, недавно Владимир Путин сравнил число гибнущих в ДТП россиян с количеством жертв войны. Согласно данным Росстата, в 2020 году на дорогах в России погибли 13,3 тыс. человек.