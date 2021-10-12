12 Октября 2021
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"Игра в кальмара" – о чем сериал?

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Общество В России
Кадр из сериала &quot;Игра в кальмара&quot; (2021) | Фото: kinopoisk.ru

Мизулина-младшая инициировала проверку-экспертизу сериала "Игра в кальмара"

Глава общественного объединения "Лига безопасного интернета", член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что доступ детей к корейскому сериалу "Игра в кальмара" является большой проблемой. По ее мнению, маркировка "18+" практически бесполезна и не ограждает детей от сцен насилия, даже если речь идет об онлайн-кинотеатрах.

По словам Мизулиной, ее объединение "получило несколько обращений от родителей в связи с выходом на Netflix/Кинопоиск "Игры в кальмара". Она сообщила, что сейчас эксперты-психологи проводят экспертизу, общественники ждут их заключения. Мизулина добавила, что "это не единственный релиз на Кинопоиске и Netflix, который вызвал вопросы".

"Основная проблема - даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+ в онлайн-кинотеатрах. Вот этим вопросом и нужно заниматься", - заявила Мизулина, отвечая на вопрос издания "Подъем".

Но и в целом сериал Мизулиной не понравился. Она ссылается на неких "многих": "Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара". Общественница не уточняет, о каком количестве обеспокоенных граждан идет речь и каким образом удалось установить, что их много.

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Мизулина-младшая инициировала проверку-экспертизу сериала "Игра в кальмара"

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Теги: екатерина мизулина, игра в кальмара, сериал, маркировка, онлайн-кинотеатр



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