Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Владимир Путин сегодня назначил своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, своего помощника.

Кресло сибирского полпреда оставалось вакантным полгода: в апреле президент назначил своего полномочного представителя в этом регионе Сергея Меняйло врио Республики Северная Осетия – Алания.

О возможном назначении Серышева на этот пост ранее сообщал РБК. По данным источника издания, близкого к ФСБ, Серышев является влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.

Серышев родом из Сибири: он родился и учился в Иркутской области, окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист", а затем учился на высших курсах КГБ СССР по специальности "офицер с высшим специальным образованием". С конца 80-х по 2016-й год проходил службу в органах безопасности. Затем два года был заместителем руководителя ФТС России, в 2018-м стал помощником президента.

Одновременно президент нашел и замену Серышеву – теперь помощником главы государства, курирующим кадровые вопросы силового блока, будет Дмитрий Миронов, до сих пор он возглавлял Ярославскую область.

Наконец, врио губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев, до февраля этого года занимавший пост замруководителя Федеральной антимонопольной службы. До этого Евраев работал в Минцифры.