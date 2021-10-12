Минобрнауки разработало инструкцию на случай вооруженного нападения на вуз

Министерство высшего образования и науки России разработало инструкцию на случай нападения на учебное заведение. В сообщении ведомства говорится, что правила были разработаны "совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности".

Узнать о нападении студенты и сотрудники вуза могут по звукам выстрелов, взрывов, крикам, а также увидев за окном или в коридоре вооруженных людей.

В случае нападения надо спрятаться в ближайшем помещении, лучше – запирающемся. В нем надо забаррикадироваться, отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить по номеру "112", сообщить о нападении.

Также рекомендуется отправить близким сообщения о ситуации, но лучше сделать это текстовым сообщением, а если звонить, то говорить тихо.

Увидев силовиков, студенты должны держать руки на виду, не делать резких движений и выполнять их инструкции.

Напомним, в этом году в России произошли два трагических эпизода с шутингом в учебных заведениях: нападение на казанскую школу и стрельба в пермском вузе. В обоих случаях было много погибших и пострадавших.