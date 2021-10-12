Скончался первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, работавший в этой должности с момента создания ведомства, скончался после продолжительной тяжелой болезни, сообщают российские СМИ.

Владимир Маркин работал в Следственном комитете России с января 2011 года, а до этого, с 2007 года, был официальным представителем СКР при прокуратуре. Он является уроженцем Челябинска, окончил факультет журналистики МГУ и первое время работал в газете "Вечерний Челябинск". Позже переехал в Москву и стал вести программы на Всесоюзном радио, а в 1991 году перешел на Центральное телевидение, где проработал шесть лет.

Маркин ушел со своего поста в СКР в 2016-м году. Тогда же он возглавил несколько комитетов в Российском футбольном союзе. С 2019 года Маркин курировал связи с общественностью и госорганами в компании "РусГидро", но этим летом его сменил на этом посту экс-глава Тывы Шолбан Кара-оол.

Маркину было 64 года.