12 Октября 2021
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Общество В России
владимир маркин представитель скп рф (2010) | Фото:Накануне.RU

Скончался первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, работавший в этой должности с момента создания ведомства, скончался после продолжительной тяжелой болезни, сообщают российские СМИ.

Владимир Маркин работал в Следственном комитете России с января 2011 года, а до этого, с 2007 года, был официальным представителем СКР при прокуратуре. Он является уроженцем Челябинска, окончил факультет журналистики МГУ и первое время работал в газете "Вечерний Челябинск". Позже переехал в Москву и стал вести программы на Всесоюзном радио, а в 1991 году перешел на Центральное телевидение, где проработал шесть лет.

Маркин ушел со своего поста в СКР в 2016-м году. Тогда же он возглавил несколько комитетов в Российском футбольном союзе. С 2019 года Маркин курировал связи с общественностью и госорганами в компании "РусГидро", но этим летом его сменил на этом посту экс-глава Тывы Шолбан Кара-оол.

Маркину было 64 года.

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Скончался первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

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Теги: владимир маркин, биография, следственный комитет



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