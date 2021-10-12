Лимоновца Имашева снова арестовали на 15 суток, но уже за использование нацистской символики

Активиста "Другой России Эдуарда Лимонова" Кирилла Имашева, ранее арестованного на 15 суток за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции", снова арестовали на 15 суток, но уже по ст. 20.3 КоАП РФ, сообщает на своей странице в Facebook правозащитница Дарья Беляева.

Напомним, что лимоновца доставили в Ленинский районный суд сразу после освобождения из спецприемника, откуда он вышел вчера утром. Заседание длилось до 23.00.

Активиста признали виновным по ст. "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики или символики экстремистских организаций либо другой запрещенной атрибутики". Речь идет о символики партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова", где изображены граната с молнией. По словам Беляевой, Имашев заявил в суде, что не знал о запрете данной символики, поскольку в других городах за нее не наказывали. В это же время, согласно заключению лингвистической экспертизы ФСБ, молния якобы является элементом нацистской символики.

Напомним, что девятерых лимоновцев задержали 26 сентября после согласованной акции за честные выборы, которая прошла в Екатеринбурге. Однопартийцы заявляли, что Имашева, который возглавляет пермскую ячейку партии, избили при задержании и до последнего не пускали к нему адвокатов.