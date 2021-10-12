Голикова хочет запретить аренду электронных сигарет несовершеннолетними

Министерству здравоохранения поручено ввести запрет на сдачу электронных сигарет в аренду несовершеннолетним россиянам.

Об этом говорится в распоряжении вице-премьер России Татьяна Голикова. Также до 1 апреля 2022 года поручено проработать вопрос ограничения доступа к ресурсам в интернете, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотиносодержащей продукции и электронных сигарет, а также аренду таких устройств несовершеннолетними, пишут "Ведомости".

Сегодня продажа никотиносодержащей продукции запрещена лицам моложе 18 лет. При этом положения об аренде такой продукции и устройств не закреплены на законодательном уровне.

1 сентября вступили в силу три приказа Минздрава, которые уточняют антиникотиновые правила. Первый приказ определяет, как должен выглядеть знак, запрещающий курить, второй - список документов для подтверждения совершеннолетия при покупке таких изделий, третий (совместный с Минстроем) - требования к местам для курения на улицах и в помещениях.