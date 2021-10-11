"Безлюдная демократия": Сурков написал визионерскую статью, в которой приложил "любителей истории"

Бывший замруководителя Администрации президента России Владислав Сурков выступил в роли визионера и опубликовал в издании "Актуальные комментарии" статью о долгосрочных перспективах планеты и цивилизации. По его мнению, будущее за "безлюдной демократией", которая будет предшествовать "эре машин".

В предисловии Сурков рассуждает об актуальных трендах: он делит власть имущих на любителей помечтать о будущем и на желающих забыться в прошлом.

"Считается, что мы "знаем" то, что было. А то, что будет — лишь "выдумываем". Преобладает мнение о надежности прошлого, противопоставленного неопределенности будущего. Поэтому стрессированные личности и расстроенные нации охотнее предаются воспоминаниям, нежели мечтам. Им спокойнее среди теней славных предков. Шумная компания незнакомых и непредсказуемых потомков пугает их. Так, история получает превосходство над футурологией. Превосходство не вполне обоснованное", — пишет Сурков.

В ближайшие сто лет, полагает Сурков, ничего интересного происходить не будет. Цифровой империализм и разложение существующих систем, и "только в конце века реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия".

Но некоторые тренды, которые приведут в итоге к "безлюдной демократии", футуролог Сурков видит уже сейчас.

"Депутат в качестве средства коммуникации "народа" с "властью народа" выглядит, на взгляд некоторых экспертов, довольно архаично. Когда джентри сажали на лошадку одного из своих соседей по заболоченному захолустью и посылали его в Лондон донести их общее мнение до короля, это было разумно. Ибо тогда королю нельзя было позвонить или отправить смс. Зачем, спрашивается, кого-то выбирать и куда-то посылать, оплачивая посланному проезд и обильное питание, сегодня, когда есть Интернет, способный со скоростью света передать ваше мнение кому угодно, минуя упитанных посредников? Не риторический вопрос. На который есть и такой ответ: в общем-то, незачем", — пишет автор.

Впрочем, полного устранения посредничества между народом и властителем добиться не удастся, новым посредником станут "машины", которым в какой-то момент "народ" передаст бразды правления, а сам на сто процентов предастся потреблению. "В результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы возникнет высокотехнологичное государство — безлюдная демократия. Главной особенностью безлюдной демократии станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины", — пишет Сурков.