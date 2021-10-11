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Общество В России
аттестат (2016) | Фото: diplom78.info

В России начался эксперимент с электронными школьными аттестатами

В России начинается эксперимент с электронными школьными аттестатами. Пилотный проект продлится до конца этого года.

Выпускники ряда школ (все они функционируют на базе вузов) получат цифровой аттестат. Он будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг. В него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, заверенная электронной подписью вуза.

Участвовать в эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов: МГТУ им. Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б.Н.Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ). 

"Цифровой формат упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, анонсируя эксперимент.

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В России начался эксперимент с электронными школьными аттестатами

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Теги: эксперимент, школьный аттеста, электронный аттестат, госуслуги



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