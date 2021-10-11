В Нижнем Тагиле обезьяна накинулась на пятилетнего ребенка во время представления

В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет информацию о нападении обезьяны в цирке.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в субботу, 9 октября. Во время циркового представления обезьяна накинулась на пятилетнего ребенка, причинив ему повреждения левой ноги.

В надзорном ведомстве намерены дать правовую оценку соблюдения требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдению техники безопасности в цирке при организации представлений и массовых мероприятий. Кроме этого, будут запрошены ветеринарные документы на животного.

Напомним, весной этого года в уральском городе Асбест обезьяна сбежала с выставки и несколько дней разгуливала по торговому центру.