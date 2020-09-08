В Урае экс-глава "Управления капстроительства" получил "условку" за служебный подлог и превышение полномочий

Вступил в силу приговор экс-главе "Управления капстроительства" Урая. Ему вменяли, в частности, служебный подлог и превышение полномочий, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Глава управления, по версии следствия, заплатил 300 тыс. руб. за различные работы в "Больнице восстановительного лечения". Их сделали до заключения соответствующих договоров. Кроме того, чиновник принял и оплатил (4 млн руб.) работы на "Площади Планета звезд", которые не были предусмотрены муниципальным контрактом, сфальсифицировав при этом справки о стоимости выполненных работ.

Суд наказал бывшего чиновника годом и тремя месяцами условно, с испытательным сроком в год и штрафом 20 тыс. руб. Вышестоящий суд оставил приговор без изменений.