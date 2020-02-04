Минтранс предложил выгонять из электричек слишком громких и вонючих пассажиров

Министерство транспорта России предлагает ввести изменения в правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа ж/д транспортом. Нынешние правила были утверждены еще в 2013 году.

Ведомство предлагает выгонять из электричек, если окружающим мешают громкие электронные устройства пассажира, его игра на музыкальных инструментах, пение, зловонный запах и грязная одежда, передает РИА Новости.

"Подпункт "а" пункта 70 после слов "мешает спокойствию других пассажиров" дополнить словами "(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)", - говорится в проекте поправок.

Пункт правил в действующей редакции звучит так: пассажир может быть удален из поезда работниками органов внутренних дел, если он при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров.