"Мы не с тем боремся": депутат рассказал о рисках "закона о дневной тишине"

В ближайшее время комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направит на рассмотрение в Минюст предложение о поправке в проект КоАП, предусматривающей статью о нарушении тишины и покоя граждан жилых помещений в дневное время. В таком случае на законодательном уровне будет запрещено проводить ремонтные работы днем с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 9 часов утра следующего дня, а также по выходным и всем праздникам. Автором предложения выступила рабочая группа депутатов, возглавляемая членом комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольгой Павловой. Внесение поправки поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, говорят авторы проекта.

На данный момент, согласно СанПиН, человек способен выдерживать на ежедневной основе шум в 55 децибел днем и 40 децибел ночью, без каких-либо последствий для организма. В связи с этими, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.1.8.562-96 установил предусматриваемый уровень шума для обитателей жилых помещений. Так, днем показатель составляет 40-55 дБА, а ночью 30-45 дБА. Допустимым превышением уровня звука может быть 5 дБА и 10 дБА, для домов, примыкающих к городским магистралям. Для сравнения:

Уровень Децибел Сравнительный источник звука в непосредственной близости от человека 30 дБА Шепот, тиканье настенных часов 35 дБА Приглушенный разговор 40 дБА Обычная речь, холодильник, шелест листьев при тихом ветре 45 дБА Обычный разговор (норма для спортивных залов), работающий компьютер 50 дБА Пишущая машинка,

норма для кабинетов административных зданий, офисных и рабочих помещений. 55 дБА Верхняя норма для офисных помещений класса А. Отчетливо слышно каждое слово 60 дБА Tелевизор, музыкальный центр на средней мощности, электробритва 65 дБА Громкий разговор людей, стиральная машина

При нарушении тишины в ночное время соседи в праве вызвать полицию и обратиться в Роспотребнадзор. Сотрудники МВД обязуются составить протокол, на основании которого нарушителя привлекут к ответственности с наложением штрафа в размере от 100 до 1 тыс. руб. по ст. 6.3, 6.4 от КоАП РФ. При втором нарушении сумма будет увеличена вдвое. При систематических нарушениях можно обратиться к правоохранительным органам с вопросом о выселении соседей. Если же вопрос касается предприятий, осуществляющих свою деятельность в непосредственной близости с жилыми помещениями, то можно добиться приостановления их работы.

Однако, как объяснил журналисту Накануне.RU депутат Государственной думы, глава профильного комитета по труду Ярослав Нилов, на данный момент полицейские, выступающие как федеральные служащие, не имеют права привлекать к ответственности нарушителя "закона о тишине". Это связано с тем, что регионы страны, за исключением нескольких, приняв "закон о тишине" на региональном уровне, не заключили соответствующего соглашения с федеральными органами внутренних дел. Таким образом, при нарушении порядка вызывать полицию "просто бесполезно".

"Пока мы на федеральном уровне не закрепим понятие о тишине и не установим время, пока не передадим полномочия федеральных служащих сотрудникам органов внутренних дел, можно что угодно предлагать: штрафы, часы - это все работать не будет", - заявляет Ярослав Нилов.

Сейчас административная инспекция, уполномоченная привлекать нарушителя тишины к ответственности, не работает в ночное время. Полиция может лишь принять заявление, которое в дальнейшем пойдет в органы местного самоуправления, что, опять же, не решает проблему моментально.

Интересен и момент с предприятиями и стройками, находящимися в непосредственной близости к жилым помещениям. По словам депутата, если запретить им работать в дневные часы, то это плохо повлияет на трудовую дисциплину и будет вмешательством во внутренние дела предприятия, которые работают в соответствии с Трудовым кодексом. Работнику за продолжительный обеденный перерыв, в который он работать не может, будут платить зарплату, но работа не будет выполняться. Это приведет к нагрузке на предприятие в финансовом плане и, следовательно, к росту цен на конечную продукцию. Есть еще и снегоуборочная техника, которая работает днем, и много других моментов, которые придется как-то учесть.

"Я считаю, что изначально необходимо навести порядок с ночным временем, чтобы различные шумы не мешали спать не только детям, но и всем людям в принципе, - заявляет Ярослав Нилов. - Чтобы не мешали спать строительные организации, которые продолжают строить по ночам, чтоб быстрее сдать дом и вернуть кредитные деньги. Увеселительные заведения, особенно те, которые в летнее время открывают веранды. Мешают и организации, которые занимаются разгрузкой и погрузкой. Вот с чем нужно бороться", - отметил он.

По словам депутата, проблема дневного "тихого часа" не настолько масштабна, как проблема тишины в ночное время, и если ее и решать, то нужно тщательно анализировать и прорабатывать, с пониманием того, как это может отразиться на экономике в целом.

На сегодняшний день, по закону, ремонтные работы в квартирах можно осуществлять исключительно в будние дни с 9 утра до 7 вечера. С 19.00 до 23.00 шум не должен превышать привычных для этого времени показателей. После 11 вечера и до 7 утра, показатель шума должен составлять не более 40 дБА.

По данным пресс-службы свердловского Роспотребнадзора, закон не исключает вероятности того, что соседи могут договориться об удобном для обеих или более сторон времени на проведение ремонта, при таких условиях не будет идти речь о нарушении прав ни одной из сторон. Эту информацию подтвердил и Ярослав Нилов, заверив, что несмотря на законодательную нерегулируемость данного вопроса, понятие добрососедских соглашений и нормы взаимоуважения все равно работают.

Накануне.RU обращает внимание своих читателей на то, что поправка предусматривает запрет на ремонтные работы в установленный промежуток времени. В связи с поправками, ремонт окажется "под запретом" до 9 утра (вместо 7 утра), а также в дневное время с 13.00 до 15.00 во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, для которых "тихий час" уже не в новинку. На первом месте стоит предложение ввести единый для всех регионов страны промежуток времени, в период которого нельзя шуметь: с 23.00 до 7.00 (на данный момент в каждом регионе своя установка). Нарушителям спокойствие будет грозить привлечение к ответственности лично сотрудниками полиции без посредников и увеличение административного штрафа на сумму от 5 до 50 тыс. руб., юридическим лицам от 50 тыс. до 150 тыс. руб.