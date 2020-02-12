24 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура потребовала уволить начальника управления по ЖКХ Чебаркуля

Прокуратура потребовала от и. о. главы Чебаркуля Светланы Виноградовой уволить начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В конце октября 2019 года на должность начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству городской мэрии был назначен человек, у которого нет необходимо трехлетнего стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.

Также были выявлены другие нарушения, касающиеся периодичности прохождения муниципальными служащими аттестации (реже, чем 1 раз в 3 года), диспансеризации (реже чем 1 раз в год), утверждения неполного перечня коррупционно-опасных должностей муниципальной службы.

И.о. главы Чебаркуля внесено представление с требованием устранить нарушения.

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Прокуратура потребовала уволить начальника управления по ЖКХ Чебаркуля

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Теги: чиновник, отставка, прокуратура,



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