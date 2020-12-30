30 Декабря 2020
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Великобритания зарегистрировала свою первую вакцину от коронавируса – от AstraZeneca

Вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и биомедицинской компанией AstraZeneca, получила одобрение британского регулятора по лекарственным средствам (MHRA). Препарат одобрен для использования внутри страны.

По данным The Guardian, правительство Великобритании уже заказало у AstraZeneca 100 млн доз вакцины, из них, как ожидается, 4 млн доз будут доступны уже в ближайшие несколько дней.

Вакцина от AstraZeneca не требовательна к условиям хранения (2-8 градусов выше ноля), поэтому власти Великобритании рассчитывают, что препарат удастся распространить по стране в короткие сроки.

Издание отмечает, что прохождение регистрации этой вакцины было дольше, чем у препарата от Pfizer/BioNTech. Последний получил одобрение MHRA еще 2 декабря – раньше, чем в любой другой стране мира.

Эффективность вакцины от AstraZeneca показала эффективность лишь 62% при испытании с участием более 11 тыс. добровольцев. Впрочем, отдельное испытание на 2,7 тыс. британцев показало эффективность в 90% (этим добровольцам вводили половину дозы, а через четыре недели – полную дозу). В целом ни один из добровольцев серьезно не заболел и не был госпитализирован. Причем такая эффективность наблюдалась уже после введения первой дозы.

В начале декабря AstraZeneca объявила о начале совместных испытаний вакцины с российским НИЦ им. Гамалеи, где был разработан "Спутник V". Британская стороны описала необходимость сотрудничества "возможностью создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания". "Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ", - заявили в компании. Российская сторона позже отмечала, что совмещение с российским препаратом может позволить AstraZeneca повысить эффективность своей базовой вакцины, но российская вакцина уже и так достаточно эффективна и, в принципе, не нуждается в дополнениях.  

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Великобритания зарегистрировала свою первую вакцину от коронавируса – от AstraZeneca

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Теги: вакцина от коронавируса, AstraZeneca, спутник V



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