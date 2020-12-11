AstraZeneca объявила о начале испытаний своей вакцины совместно с российским "Спутником V"

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале совместных испытаний вакцин с российским НИЦ им. Гамалеи. Об этом говорится в заявлении разработчика. Испытывать будут совместное применение вакцин AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V".

"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов", - говорится в заявлении британской компании.

"Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания. Комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ", - отмечается в релизе.

Правительство Великобритании недавно сообщило о предстоящем запуске клинических исследований комбинации вакцин на основе аденовирусного вектора и матричной РНК. "В настоящее время компания AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин", - рассказали в компании.

Совместные исследования будут вестись с участием добровольцев в возрасте 18+.

"AZD1222 и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации и являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека", - напоминают разработчики.

В компании отметили, что такое международное сотрудничество "имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для повышения в будущем доступности вакцинации за счет широкого портфеля препаратов".