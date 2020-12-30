"Газпром нефть" запустила виртуальную экскурсию по Арктической Венеции

Компания "Газпром нефть" запустила проект "Арктическая Венеция". Это сайт с виртуальной экскурсией по нефтяной платформе "Приразломная" в Баренцевом море. Пользователи узнают, что готовят и как отдыхают на "Приразломной", увидят морских зайцев и люриков, а также смогут отправить друзьям открытки с арктическими видами.

Онлайн-туристы путешествуют по "Арктической Венеции" с помощью интерактивной карты.

"Приразломная" – единственная нефтяная платформа на арктическом шельфе. Ее можно сравнить с настоящим городом со своей культурой и развитой инфраструктурой. Например, жители "Приразломной" ходят в сауну, кинотеатр и ресторан.

Интерактивная карта "Арктическая Венеция" состоит из пяти блоков: описание "Приразломной", ее достопримечательности, знакомство с местными жителями, природный парк и маршрут до платформы. Еще можно прочитать рассказы тех, кто уже побывал на "Приразломной", в том числе Сергея Семака и Кирилла Набутова.

В конце виртуальной экскурсии можно отправить друзьям открытку с пожеланиями и видами Арктики. Еще открыткой можно поделиться в соцсетях.