30 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2020) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" запустила виртуальную экскурсию по Арктической Венеции

Компания "Газпром нефть" запустила проект "Арктическая Венеция". Это сайт с виртуальной экскурсией по нефтяной платформе "Приразломная" в Баренцевом море. Пользователи узнают, что готовят и как отдыхают на "Приразломной", увидят морских зайцев и люриков, а также смогут отправить друзьям открытки с арктическими видами. 

Онлайн-туристы путешествуют по "Арктической Венеции" с помощью интерактивной карты.

(2020)|Фото: Газпром нефть

"Приразломная" – единственная нефтяная платформа на арктическом шельфе. Ее можно сравнить с настоящим городом со своей культурой и развитой инфраструктурой. Например, жители "Приразломной" ходят в сауну, кинотеатр и ресторан. 

(2020)|Фото: Газпром нефть

Интерактивная карта "Арктическая Венеция" состоит из пяти блоков: описание "Приразломной", ее достопримечательности, знакомство с местными жителями, природный парк и маршрут до платформы. Еще можно прочитать рассказы тех, кто уже побывал на "Приразломной", в том числе Сергея Семака и Кирилла Набутова. 

(2020)|Фото: Газпром нефть

В конце виртуальной экскурсии можно отправить друзьям открытку с пожеланиями и видами Арктики. Еще открыткой можно поделиться в соцсетях.

(2020)|Фото: Газпром нефть

 

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"Газпром нефть" запустила виртуальную экскурсию по Арктической Венеции

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Теги: Газпром нефть, виртуальная экскурсия, приразломная



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