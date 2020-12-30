Свердловская область оказалась на первом месте в России по количеству убийств в уходящем году

В 50 регионах России зафиксирован рост числа преступлений (по итогам 11 месяцев 2020 года).

"С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)", - говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь - ноябрь 2020 года. Наибольшее снижение преступлений зарегистрировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

В целом в надзорном ведомстве ситуацию считают стабильной. Общее число преступлений выросло на 1,2% - до почти 1,9 млн. Сопоставимые цифры регистрируются с 2017 года.

Больше 80% преступлений пришлось на города и ПГТ. Больше всего в структуре преступлений деяний небольшой и средний тяжести (72%).

Смертность в результате преступлений составила за 11 месяцев более 20 тыс. (сокращение к 2019 году на 5%). Еще почти 33 тыс. человек пострадали (сокращение к 2019 году на 7%).

Три года подряд сокращается количество зарегистрированных убийств. Так, по сравнению с январем-ноябрем 2017 года в этом году их количество сократилось на 20,4%.

Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Республике Татарстан.

Число преступлений террористического характера за два года в России выросло на 40%, передает ТАСС.