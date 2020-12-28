28 Декабря 2020
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центральноафриканская республика, банги, выборы в цар (2020) | Фото: РИА ФАН

Эксперт напомнил о роли России в деэскалации конфликта в ЦАР

Демократические выборы в ЦАР не были сорваны несмотря на провокации вооруженных группировок. Активное содействие в этом вопросе оказала Россия, считает эксперт-международник Артем Криволапов.

Россия несколько раз демонстрировала, что может решать любые проблемы по всему миру. Намерения бандформирований захватить столицу ЦАР не увенчались успехом. В короткое время именно РФ взяла ситуацию под контроль, благодаря чему выборы получили название «демократические», заявил Криволапов.

«Действия нашей страны по стабилизации ситуации в ЦАР оказались очень значительными. Некоторые стараются этого не замечать, стараются это как-то дезавуировать, но факт остается фактом», — отметил эксперт.

Инструкторы из РФ были направлены в ЦАР, чтобы готовить военнослужащих. Теперь они сами способны обеспечивать безопасность в своей стране. Кроме того, Россия отправляла на территорию Республики гуманитарную помощь. В дальнейшем государство намерено придерживаться такой же стратегии.

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Эксперт напомнил о роли России в деэскалации конфликта в ЦАР

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Теги: цар, центральноафриканская республика, деэскалация в цар, военные инструкторы



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