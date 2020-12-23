23 Декабря 2020
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Политика
ЦАР, Фостен-Аршанж Туадера , африка (2020) | Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3606950479399051&set=a.1923659814394801&type=3&theater

Ситуация в ЦАР стабилизировалась после прибытия российских инструкторов

Центральноафриканская армия полностью контролирует ситуацию в стране. Тем временем российские инструкторы оказывают консультативную помощь военным ЦАР.

Однако все еще находятся те, кто с помощью СМИ распространяет слухи о том, что якобы боевики «Селеки» направились в сторону Банги, столицы ЦАР. В действительности же коалиция «Селека» уже давно распалась. Остатки банд пытаются выдать себя за их членов, но сейчас они находятся слишком далеко от столицы.

Более того, после распада «Селеки» и подписания Хартумского договора практически все лидеры ее группировок вошли в правительство ЦАР. В связи с этим информация о приближении «Селеки» к Банги не является достоверной.

Стоит также отметить, что, несмотря на появляющиеся сообщения о вооружённых столкновениях на территории республики, глава ЦАР Фостен-Аршанж Туадера посетил армейские гарнизоны, находящиеся в режиме боевой готовности. С ним были советники и представитель российского Министерства обороны. Президент распорядился укрепить обороноспособность подразделений.

В последние несколько дней в СМИ регулярно появляются сообщения о локальных столкновениях между вооруженными группировками и армией ЦАР. Однако масштаб данных стычек сильно преувеличен. Ситуация в стране контролируются благодаря армии ЦАР и миротворцам международного контингента МИНУСКА. Об этом ранее заявлял представитель ООН Владимир Монтейро.

Известно, что столкновения начались после того, как в город Босангоа прибыл бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе. Позже появилась информация, что он посетил несколько населённых пунктов и начал переговоры с террористами Чада.

Экс-президент ЦАР уже неоднократно пытался захватить власть, используя силу. Впервые он попытался сделать это в 1984 году. На тот момент он занимал должность министра информации при президенте Андре Колингбе. Госпереворот так и не увенчался успехом. В итоге Бозизе провел два года в тюрьме и шесть лет в изгнании. В 1993 году он попытался побороться за президентское кресло, но также проиграл, набрав всего 1,5% голосов избирателей.

Работая в администрации президента Анж-Феликса Патассе, в 2001 году Бозизе попытался устроить еще один госпереворот.

Потерпев поражение, он, через несколько лет привел в ЦАР наемников и бандитов, благодаря чему в 2003 году ему удалось захватить власть в стране. За десять лет, что Бозизе был у власти, ЦАР пришла в упадок. Чтобы понять каким правителем он был, достаточно вспомнить, как его задержали в аэропорту Германии с чемоданом алмазов.

По иронии судьбы, тот, кто пришел к власти, устроив госпреворот, сам был свергнут. Он довёл жителей ЦАР до такой нищеты, что те взялись за оружие. В конце 2019 года Бозизе вернулся в ЦАР, а в 2020-м попытался вновь принять участие в президентских выборах, однако его кандидатуру отклонил Конституционный суд. Несмотря на это, он обосновался в Босангоа, готовя очередной переворот.

Неудивительно, что власти ЦАР обратились за помощью к России и Руанде, чтобы обезопасить предстоящие выборы. В связи с этим РФ направила в ЦАР 300 военных инструкторов, которые в данный момент обучают и поддерживают армию ЦАР.

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Ситуация в ЦАР стабилизировалась после прибытия российских инструкторов

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Теги: ЦАР, Фостен-Аршанж Туадера , африка, банги, хартумский договор, франсуа бозизе



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