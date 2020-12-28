31 декабря в ямальских детсадах будут работать дежурные группы

В канун Нового года 31 декабря некоторые из детских садов Ямало-Ненецкого автономного округа продолжат работать в режиме дежурных групп. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дежурные группы организованы в восьми муниципалитетах по заявлению родителей, которые по тем или иным причинам не могут присматривать за ребенком в последний день года. В случае такой необходимости в детских садах и предоставлены дополнительные места. Для этого необходимо обратиться к заведующему дошкольного учреждения.

Напомним, что учебный год завершился в штатном режиме. Ученики школ и воспитанники детских садов продолжат отдыхать до 10 января включительно.