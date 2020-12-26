Скончался советский разведчик Джорж Блейк, который узнал о секретном туннеле в Германии

В Москве в возрасте 98 лет скончался Джорж Блейк — легендарный советский разведчик. В 50-х он работал в MI6 и передал в СССР огромное количество информации об агентах английской разведки в Восточной Европе и о секретном туннеле под границей между Западным и Восточным Берлином, который рыли американцы для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба советских войск в Германии.

Был разоблачен и приговорен в Великобритании к 42 годам тюремного заключения, но сбежал через пять лет. Ему помогли выбраться из заточения, перевезли через Ла-Манш в тайнике в фургоне, потом паромом в Бельгию и дальше до границы ГДР, где Блейк в одиночку перешёл на территорию республики. А уже оттуда он попал в СССР, где и остался.

Джорж Блейк, по его признанию, до конца жизни оставался убежденным коммунистом.

Фото: AP, 1953 год, после возвращения в Лондон из корейского плена.