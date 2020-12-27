Владимир Путин: Полковник Блейк был блестящим профессионалом

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Георгия Ивановича (Джорджа) Блейка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, легендарный советский разведчик Джордж Блейк скончался в субботу в Москве в возрасте 98 лет. В 50-х годах прошлого столетия он работал в MI6 и передал в СССР огромное количество информации.

"Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете", - говорится в телеграмме соболезнования президента России.

Владимир Путин добавил, что "светлая память об этом легендарном человеке навсегда сохранится в наших сердцах".

Напомним, Джордж Блейк, по его собственному признанию, до конца жизни оставался убежденным коммунистом.