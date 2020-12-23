23 Декабря 2020
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Авария, легковушка, большегруз, Уватский район (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование ДТП, в котором погибла семья из Нижневартовска

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельств двух смертельных ДТП, сообщили Накануне.RU.

Он поручил Заводоуковской межрайонной прокуратуре и прокуратуре Уватского района провести проверки исполнения закона о безопасности дорожного движения и профилактике ДТП. При наличии оснований принять необходимые меры реагирования.

Под пристальное внимание прокурора попала сегодняшняя авария, в которой погибла семья из Нижневартовска. Напомним, 36-летний водитель Hyundai в Уватском районе выехал на "встречку" и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.Погиб он сам, его жена и дети 2010 и 2012 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ.

Авария, легковушка, большегруз, Уватский район(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Также прокурор взял под контроль вчерашнюю аварию: 24-летний водитель Nissan Note на ул. Энергетиков в Заводоуковске не уступил дорогу пешеходам - женщине и ее 15-летней дочери. В результате ДТП школьница погибла, а ее мать получила травмы и находится в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

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Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование ДТП, в котором погибла семья из Нижневартовска

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Теги: Уватский район, Хёндай, Вольво, семья



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