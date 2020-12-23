На трассе в Тюменской области погибла семья из четырёх человек

На трассе в Уватском районе погибла семья из четырёх человек, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла около полудня на 346 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. По предварительным данным, "Хёндай" выехал на "встречку", где столкнулся с большегрузом "Вольво". В легковом автомобиле ехала семья из Нижневартовска. От удара водителя иномарки выбросило из транспортного средства.

Погибли 36-летний водитель – отец семейства, его 34-летняя супруга. Их восьмилетняя дочь и 10-летний сын.