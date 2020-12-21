21 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В России наблюдается дефицит 42 препаратов – Всероссийский союз пациентов

В России, начиная с августа, существует острый дефицит препаратов, среди которых есть и жизненно важные. Это лекарства для лечения онкобольных, муковисцидоза, рассеянного склероза, ревматических заболеваний, первичного иммунодефицита и др. Всего в списке 42 препарата. Об этом говорится в письме, направленном президенту России Всероссийским союзом пациентов.

Напомним, на регулярных встречах Путина с правительством глава Минпромторга Денис Мунтуров как мантру повторяет, что дефицита производства нет, а перебои связаны с тем, что дистрибьюторы и аптечные сети не справляются с резким ростом спроса и перенастраивают работу, но все вот-вот наладится. Но оно никак не налаживается.  

"Наблюдается проблема информационной открытости органов власти. Ответы носят общий характер, проблема не признается или говорится, что она решается, но лучше от этого пациентам не становится", - цитируют "Известия" сопредседателя союза Юрия Жулева.

Эксперты обращают внимание на то, что многие препараты, требующиеся для лечения коронавируса, являются жизненно необходимыми и по ряду других заболеваний. И с такими лекарствами особенно сложная ситуация: антибиотики, например, азитромицин; метилпреднизолон; в половине регионов в начале 2021 года может возникнуть дефицит натализумаба, в декабре стала заметна нехватка иммуноглобулина человека.  

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В России наблюдается дефицит 42 препаратов – Всероссийский союз пациентов

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Теги: дефицит, лекарства, коронавирус, минпромторг



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