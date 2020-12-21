21 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
адвокат Алексей Бушмаков (2017) | Фото: Накануне.RU

Экспертиза показала невменяемость Таушанкова, застреленного из-за кражи обоев в Екатеринбурге

Согласно экспертизе, Владимир Таушанков, застреленный сотрудником СОБР управления Росгвардии в июне этого года, был невменяемом состоянии при краже рулонов обоев из магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова, которые представляет интересы родителей погибшего.

Напомним, что следователи отказались возбуждать уголовное дело после смерти Таушанкова, обосновав свое решение расследованием в рамках уже существующего уголовного дела о разбое.

Бушмаков заверил, что в скором времени в ЕСПЧ будет подана жалоба о ненадлежащем расследовании смерти сына его подзащитных. Он также сообщил, что родителям екатеринбуржца, застреленного сотрудником СОБР, предложили прекратить дело, однако последние отказались. Они будут устанавливать все факты и события произошедшего с их сыном в суде.

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной, сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала действия полиции и Росгвардии вероломными и настаивает на возбуждении уголовного дела.

Позже, следователи скрыли имена гвардейцев, причастных к смерти "вора обоев" из Екатеринбурга

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Экспертиза показала невменяемость Таушанкова, застреленного из-за кражи обоев в Екатеринбурге

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Теги: Таушанков, СОБР, следователи, Бушмаков, экспертиза



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