Нет фамилий – только номера. Следователи скрыли имена гвардейцев, причастных к смерти "вора обоев" из Екатеринбурга

Семья Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками СОБРа в Екатеринбурге из-за подозрения в краже обоев, получила результаты экспертизы от следователей.

Как сообщили Накануне.RU адвокат, представляющий интересы семьи погибшего, Алексей Бушмаков, вместо фамилий все росгвардейцы, участвовавшие в операции, указаны по номерам.

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной, сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала действия полиции и Росгвардии вероломными и настаивает на возбуждении уголовного дела.