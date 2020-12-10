Свердловский омбудсмен о расстреле "обойного вора": Я эту тему веду и высказываю нашему СКР

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова продолжает добиваться возбуждения уголовного дела по факту смерти жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками СОБРа из-за подозрения в краже обоев. Об этом она рассказала на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос Накануне.RU.

"Мы вчера разговаривали на эту тему с руководителем СУ СКР по Свердловской области Михаилом Богинским. Я еще раз высказала ему свою точку зрения", - отметила омбудсмен.

По ее словам, она держит ситуацию с гибелью Таушанкова на контроле.

"Мы будем об этом писать, это я обещаю. То, что к нам прислушаются – не обещаю, но я эту тему веду и все время высказываю нашему следственному управлению", - добавила Татьяна Мерзлякова.

Фото с места ЧП

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина якобы совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала действия полиции и Росгвардии вероломными и настаивала на возбуждении уголовного дела, однако его нет до сих пор. Недавно стало известно, что ведущие проверку следователи скрыли имена гвардейцев, причастных к смерти Владимира Таушанкова.