В феврале будет зарегистрирована вакцина от коронавируса Центра Чумакова

Регистрация вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в российском Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, запланирована на февраль текущего года.

Как сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, нерасторопность связана с тем, что чтобы к моменту регистрации вакцины был под нее свой производственный участок. В настоящее время он имеется. "У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале", - отметил Ишмухаметов.

Отмечается, что Центр пока не выбрал название для своего препарата. Один из вариантов - "ЧуВак", сообщает "Российская газета".

Как сообщалось, российская вакцина от коронавируса "не в моде на Западе", потому что "слишком хорошая". Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.