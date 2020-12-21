21 Декабря 2020
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В феврале будет зарегистрирована вакцина от коронавируса Центра Чумакова

Регистрация вакцины от COVID-19, которую разрабатывают в российском Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, запланирована на февраль текущего года.

Как сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, нерасторопность связана с тем, что чтобы к моменту регистрации вакцины был под нее свой производственный участок. В настоящее время он имеется. "У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале", - отметил Ишмухаметов.

Отмечается, что Центр пока не выбрал название для своего препарата. Один из вариантов - "ЧуВак", сообщает "Российская газета".

Как сообщалось, российская вакцина от коронавируса "не в моде на Западе", потому что "слишком хорошая". Такое заявление сегодня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В феврале будет зарегистрирована вакцина от коронавируса Центра Чумакова

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Теги: вакцина, коронавирус



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