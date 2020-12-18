В Свердловской области повторился рекордный суточный прирост по заболевшим COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 402 новых случая коронавируса. Это повторение рекордного прироста.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (221 заболевший) и других муниципалитетов. К сегодняшнему дню общее количество выявленных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 53 тыс. 335.

За сутки в области было выписано 407 человек, 16 пациентов скончались. Общее число выписанных в регионе достигло 45 тыс. 629 человек, умерли 1 тыс. 295 заболевших.

Напомним, 11 декабря в Свердловской области был зарегистрирован рекордный суточный прирост по числу заболевших коронавирусом (402). Также в этот день был установлен печальный рекорд и по скончавшимся в результате COVID-19.