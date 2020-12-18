70 тысяч свердловчан перешли на удаленку из-за ситуации с коронавирусом

Десятки тысяч жителей Среднего Урала официально перешли на удаленную работу из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

По ее словам, есть профессии, в которых удаленка просто технически невозможна.

"Мы не можем представить себе вальцовщика труб или металлурга на удаленной работе. Для промышленности, основного нашего экономического стержня, никакой речи об удаленке быть не может. В основном на нее отправляют либо административный персонал, который занимается управленческим функционалом, либо определенные категории профессий, которые могут, исходя из предмета труда, заниматься своей работой удаленно", - отметила эксперт.

По статистике, которую приводит департамент по труду и занятости населения Свердловской области, в настоящий момент официально в регионе заявлено порядка 70 тысяч сотрудников, которые находятся на удаленной работе в связи с ограничениями из-за коронавируса. Как рассказала Кансафарова, сейчас уже около 40% компаний предлагают своим работникам такой режим, как удаленка – там, где это возможно. До пандемии таких компаний было 18%.

"Думаю, что этот процент (40%) сохранится. При том, что у удаленной работы есть множество недостатков, но если к этому относиться грамотно – взвешенно, с анализом, поиском выгодных для себя условий – то она будет. Это же касается и дистанционного образования. Да, не для всех и не везде. Но ситуация подталкивает бизнес к тому, чтобы сокращать издержки, в том числе пользуясь инструментами дистанционной и удаленной работы", - заключила Татьяна Кансафарова.