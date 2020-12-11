В Свердловской области – новые печальные рекорды по COVID-19

В Свердловской области зарегистрирован рекордный суточный прирост по числу заболевших коронавирусом и скончавшихся в результате COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в областном оперативном штабе по профилактике инфекции, за минувшие сутки было подтверждено сразу 402 случая ковида на Среднем Урале. Диагноз поставлен жителям Екатеринбурга (219 случаев) и других муниципалитетов. На данный момент общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 50 тыс. 570.

За сутки в области было выписано 405 человек и зарегистрировано 17 смертей больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 42 тыс. 831, скончались 1 тыс. 179 заболевших.

Напомним, на этой неделе стало известно, что население Свердловской области привьют от ковида за три месяца. Первая партия вакцины уже поступила в регион.