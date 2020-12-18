Роспотребнадзор признал небезопасными 13 из 16 стран, куда можно летать россиянам

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в других странах, в том числе в тех, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Результаты неутешительны.

В ведомстве оценивают страны по трем показателям: заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения (для признания благополучной цифра не должна превышать 40), среднесуточный показатель темпа прироста за те же 14 дней (не должен превышать 1%) и показатель распространения инфекции – не должен быть больше единицы.

И вот в Роспотребнадзоре оценили 16 стран, в которые сейчас могут летать россияне: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египтет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

Всем критериям на 13 декабря отвечали только три страны – Сейшелы, Танзания и Эфиопия. По два нормальных параметра было в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, по одному - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии.

По всем трем показателям отмечается несоответствие в республиках Беларусь, Казахстан, в Турции и Швейцарии.