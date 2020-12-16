16 Декабря 2020
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Экономика За рубежом
Джефф Безос (2019) | Фото:Википедия

Фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса вложились в авиационный стартап выходцев из России

Авиационный стартап ZeroAvia, разрабатывающий двигатели на водородном топливе, привлек $37,7 млн. В проект выходца из России Валерия Мифтахова вложилась группа инвесторов, в числе которых правительство Великобритании, а также фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса.

В планах у ZeroAvia создание к 2023 году 19-местного самолета с водородно-электрической силовой установкой, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что проблема выбросов в атмосферу двуокиси углерода является основной в экологии авиации. Только в прошлом году самолеты оставили в небе более 1 млрд тонн углекислого газа. Водородное топливо могло бы стать решением проблемы, и над двигателями на нем сейчас работают крупнейшие авиапроизводители, включая Airbus.

Опытный экземпляр самолета ZeroAvia совершил первый полет в Англии в сентябре этого года. По словам Мифтахова, уже десять авиакомпаний проявили готовность приобрести технологию, когда она будет готова к продаже в 2023 году. Среди потенциальных клиентов компании значится, например, British Airways.

В планах у ZeroAvia строительство самолета, который сможет в 2023 году пролетать до 800 км, а к 2030 году этот потолок по дальности планируется увеличить в два раза, при этом вместимость самолета может увеличиться до 100 кресел, а это уже конкурент многим региональным самолетам, в том числе и российского производства.

По данным РБК, основатель и руководитель компании Валерий Мифтахов вырос в Сибири, окончил МФТИ и Принстонский университет, и теперь живет в Калифорнии. Глава европейского подразделения ZeroAvia Сергей Киселев — тоже выпускник МФТИ.

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Фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса вложились в авиационный стартап выходцев из России

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Теги: ZeroAvia, стартап, водородный двигатель, билл гейтс, джефф безос



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