16 Декабря 2020
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Политика Курганская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Молодые парламентарии Зауралья провели вебинар о национальной политике в России

Вебинар зауральского молодежного парламента стал одним из завершающих мероприятий уникального общественного проекта - "Передвижная интерактивная выставка "Народы Курганской области".

В 2019 году проект Региональной общественной организацией "Молодые парламентарии Курганской области" стал одним из победителей общероссийского конкурса, получив федеральное финансирование "Фонда президентских грантов". Созданная в 2020 году экспозиция уже посетила 16 муниципальных районов и в ближайшее время на постоянной основе будет размещена в областной научной библиотеке им. А.К. Югова. Перспективы её дальнейшего использования обсуждались в рамках прошедшего вебинара.

Видеоконференцию провели федеральные эксперты – члены комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Дмитрий Киселёв и Андрей Худолеев. Участниками стали специалисты учреждений и некоммерческих организаций, представители Курганской областной Думы и журналисты, занимающиеся межнациональной тематикой. Они смогли не только задать вопросы экспертам, но и обсудили свои проекты, возможности дальнейшего сотрудничества, варианты информационной и методической поддержки со стороны Ассамблеи народов России и медиахолдинга "Регионы России".

Андрей Худолеев, являющийся заместителем председателя Совета Ассамблеи народов России, провёл детальный анализ сложившихся межнациональных отношений и их достаточно специфическое отражение в сети Интернет. Много внимания было уделено историческому аспекту национальной политики в России и Зауралье. По словам, Андрея Худолеева традиционной чертой стало присоединение не территорий и дальнейшее их превращение в колонии, а органичное включение в состав российского народа других национальностей. Он отметил ошибки, которые совершаются даже экспертами при характеристике межнациональных отношений. В частности, по его словам, неправильно говорить о многих национально-культурных объединениях, как о диаспорах, представляющих в России зарубежные государства. Это такие же граждане, предки которых сотни лет проживают на территории Зауралья, Поволжья или Сибири.

Журналист Дмитрий Киселёв, возглавляющий Департамент по коммуникациям медиахолдинга "Регионы России", рассказал об особенностях корректного освещения национальной темы в средствах массовой информации, а также поделился интересными формами работы с молодёжью. В частности, эксперт предложил при освещении в СМИ и при организации работы специалистов органов госвласти не вычленять национальные проекты и события в особое направление. По его мнению, они должны рассматриваться как общие для всех народов социальные, культурные и экономические проекты.  Перспективным современным направлением создания позитивного информационного фона Дмитрий Киселёв видит работу с блогосферой.

В завершении мероприятия участники вебинара получили от экспертов информационные и методические материалы по теме формирования межнациональной государственной политики.

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Молодые парламентарии Зауралья провели вебинар о национальной политике в России

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Теги: национальная политика, вебинар



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